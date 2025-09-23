UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'de teknik direktör Mario Kovacevic, formda ve maça hazır olduklarını söyledi.

Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Mario Kovacevic ile oyunculardan Josip Misic açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu herkes biliyor. Onlara saygı duyuyoruz. Formdayız, güzel maçlar oynadık ve kazandık. Bu heyecanla devam edeceğiz. Biz takım olarak bu maça hazırız. Her iki tarafın da hazır olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kovacevic, "Takımda kimsenin sağlık sorunu yok. Çok iyi çalıştık, hazırız." dedi.

Fenerbahçe'nin "büyük" yatırım yaptığını anlatan 50 yaşındaki teknik direktör, "Onların çok iyi oyuncuları var. Böyle bir takım tabii ki sonuçlarını alacak. Mükemmel değiller ama sonuçları alacaklar. Umarım bu yarın olmaz." diye konuştu.

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK MAÇ" Mario Kovacevic, Fenerbahçe karşılaşmasını kariyerindeki "en büyük maç" olarak yorumladı. Sarı-lacivertli takıma saygı duyduğunun altını çizen Kovacevic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok iyi hissediyorum. Benim kariyerimdeki en büyük maç. Dinamo çok iyi oynuyor. Takım olarak iyiyiz. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti. Karşılaşma öncesinde analizlerini yaptıklarını vurgulayan Mario Kovacevic, "Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz." diye konuştu. Birçok yeni oyuncuya sahip olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Yarınki maç birçok soruya cevap verecek. Çok yeni oyuncumuz var. Ne olacak, ne yapacağız bilmiyoruz, bakacağız. Bizim isteğimiz sonraki aşamaya geçmek." değerlendirmesinde bulundu. "MOURINHO'NUN FİKİRLERİYLE ARTIK UĞRAŞMAYACAĞIZ Kovacevic, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile karşılaşamayacağı için üzüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Mourinho ile karşılaşamayacağım için üzülüyorum ama şimdi Tedesco ile karşılaşacağız. Tedesco, iyi ve olağanüstü bir antrenör. Mourinho'nun maçlarını analiz yapmayacağız. Tedesco nasıl yönetiyor diye analiz yapacağız. Tedesco yeni fikirlerle geliyor. Biz onun yaptığı şeylerle analiz yapacağız. Mourinho'nun fikirleriyle artık uğraşmayacağız."

JOSIP MISIC: HAZIRIZ VE ÇOK MOTİVEYİZ Dinamo Zagreb formasını giyen Josip Misic, Fenerbahçe maçı için motive olduklarını söyledi. Ligde hafta sonu önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran Misic, "Çok güzel bir galibiyet aldık ama rahat değiliz. Sonuca odaklanıyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük takım olduğunu biliyoruz. Bu kulüpte büyük bir çaba var. Hazırız ve bu maç için çok motiveyiz." diye konuştu. Ligde Hajduk Split'e karşı alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyetten dolayı çok motiveyiz. Oyuncular nerede oynadıklarının farkında. Çok çaba gösteriyoruz." dedi. Fenerbahçe'nin Hırvatistanlı eski kaleci Dominik Livakovic ile konuşamadığını dile getiren Misic, "Çok az zaman vardı. Rahatlamak istediğim için oyuna odaklandım. Çok kimseyle konuşmadım. Yarın büyük bir maç var ona odaklandım." ifadelerini kullandı. Yeni bir ekip olduklarını vurgulayan Josip Misic, "Tabii ki yeni bir ekibiz. Birbirimizi çok tanımıyoruz. Son 7 maçta biraz daha duruma alıştık. Kazandığımız son 3 maçı deplasmanda kazandık. Takımda çok tecrübeli ve genç oyuncular var. İyi bir ekip olarak çalışıyoruz. Avrupa maçları zor oluyor. Bu maçlarda kimse favori değil. Yarın neler olacak bakacağız, göreceğiz. Yarın elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.