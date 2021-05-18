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Tunceli'de vahşet! Dini nikahlı eşini 6 ay boyunca zincire bağlayıp, işkence etti

Tunceli'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentin Hozat ilçesinde Oktay Güler adlı zanlı, dini nikahla birlikte yaşadığı E.A.'yı 6 ay boyunca evde zincire bağlayıp işkence etti. Eşini dövüp, tecavüz ve işkence eden saldırgan tutuklandı. E.A.'nın avukatı Alişer Söylemez, Müvekkilimin ayağını zincirliyor ve zincirin bir ucunu kendisine bağlıyor, evden ayrıldığında müvekkilimin 2 ayağını zincirliyor. Kapıyı da üstüne kilitliyor ve sürekli kendisini dövüyor. Sistematik işkenceye maruz kalmış" dedi

KABUS GİBİ! Son dakika: Dini nikahlı eşine 6 ay boyunca işkence etti! - Haberler
Dini nikahlı eşine 6 ay boyunca işkence etti!
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DHA

Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyünde yaşayan Oktay Güler, E.A. ile (22),7 ay önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. İlk günlerde ikili arasında tartışmalar yaşandı.

6 AY BOYUNCA TECAVÜZ VE İŞKENCE

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra ise Oktay Güler, E.A.'yı evde zincire bağlayıp, tecavüz ve işkence etmeye başladı. Tecavüz ve işkenceler yaklaşık 6 ay boyunca sürdü.

"AYAKLARINI ZİNCİRLEMEYİ UNUTUNCA KAÇTI"

Oktay Güler, 16 Mayıs günü, sigara paketinde eksik olduğu gerekçesiyle E.A.’yı kemerle saatlerce dövdü. Güler, ardından hayvanlarını yemlemek için dışarı çıktı. Güler’in ayaklarını zincirlemeyi unuttuğu E.A., pencereden kaçtı. Bu sırada bir komşusu ile karşılaşan E.A., yardım istedi. Komşusunun evine sığınan E.A., babası Ö.A.'yı arayıp, Baba beni kurtar, beni öldürüyor diyerek yardım istedi. Ö.A. da güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine Oktay Güler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KORKU NEDENİYLE ŞİKAYETTE BULUNAMADI

E.A. yaşadığı korku nedeniyle şikayetçi olmayınca gözaltına alınan Oktay Güler, sorgusunun ardından hakkında uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı. Ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen E.A., Oktay Güler'in yaptığı işkenceden dolayı vücudunda oluşan izler üzerine darp raporu aldı. Aldığı raporla Hozat Jandarma Komutanlığı'na giden E.A., Güler’den şikayetçi oldu. Yeniden gözaltına alınan Oktay Güler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ZİNCİRİN BİR UCUNU DA KENDİ AYAĞINA BAĞLIYOR'

E.A.'nın avukatı, Tunceli Barosu Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyesi Alişer Söylemez, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Oktay Güler'in E.A.'ya sistematik şekilde işkence uyguladığını belirten Söylemez, evden kaçmaması için ayağına bağladığı zincirini bir ucunu da kendi ayağına bağladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Müvekkilimin evine gittik, kendisi yoğun şekilde darbedilmişti. Yüzü, gözü ve vücudu morluklar içindeydi. Boğazını sıkmasından dolayı yemek yiyemiyordu. Kollarında ve sırtında çok yoğun morluklar vardı. Ayağına zincir bağlanmasından dolayı zincir izleri vardı, bunların hepsini gördük. Gittiğimizde dehşete kapıldık. Müvekkilim ile şüpheli 7 ay önce birbirine kaçmışlar ve resmi nikahları yok. 'Kaçtıktan kısa süre sonra beni tehdit etmeye başladı ve ben de karşı çıkamıyordum' dedi. Sonra sistematik işkenceye dönüştüğünü anlattı. Müvekkilimin ayağını zincirliyor ve zincirin bir ucunu kendisine bağlıyor, evden ayrıldığında müvekkilimin 2 ayağını zincirliyor. Kapıyı da üstüne kilitliyor ve sürekli kendisini dövüyor."

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Güler'in E.A.'yı çok basit nedenlerden dolayı dövdüğünü belirten Söylemez, "Müvekkilime bir paket sigara veriyor, içinde de 9 sigara var. Birini alıp içiyor ve döndüğünde '8 sigara var' diyor ve müvekkilim de 'sen birini içtin' diyor. Bundan sonra müvekkilimin saçlarından sürüklüyor ve kemerle dövmeye başlıyor. Müvekkilimin suratına sert şekilde vuruyor ve müvekkilim kan tükürüyor. Sürekli zincirle ayağını bağladığı için müvekkilim hiçbir zaman kaçamıyor, ama en son dövdüğünde zincirlemiyor sadece kapıyı kilitliyor, müvekkilim de o evden çıktından sonra camdan atlayarak ormana doğru koşuyor, o esnada komşusuna denk geliyor ve onun telefonundan babasını arayarak 'beni kurtar' diyor. Baba da jandarmaya haber veriyor. İlk ifadesinde çok korktuğu için şikayetçi olmuyor, biz olayı tam öğrendikten sonra bu olayı böyle açıkladık yetkililere. Bu durumlardan sonra şüpheliyi jandarma tekrardan alıyor. İfadesi alındıktan sonra tutuklandı. En ağır şekilde yargılanması için bu durumun peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

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