Direksiyonda uyuşturucu kullanmıştı! İlk duruşmada indirimli ceza

Burcu Çakıoğlu

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Karara tepki gösteren Yanılmazer, "Annemizin hayatını kaybettiği olay bir trafik kazası değil, cinayettir. Biz verilen cezayı yeterli bulmuyoruz." dedi.

Trafik bilirkişi raporunda annesinin ihlal ettiği herhangi bir trafik kuralının bulunmadığı kanaatine varıldığını aktaran Yanılmazer, "Kimsenin benim yerimde olmasını istemem. Çok zor bir durum. Yaşadığımız acının tarifi yok. İddianame sanık hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanmıştı. Ancak görülen duruşma sonrası sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi, ayrıca cezada iyi hal indirimi uygulandı. Verilen bu karar sanık için ceza mı? Ödül mü? gerçekten anlayamadık. Biz verilen karara itiraz edeceğiz. Bu konuda yüce Türk adaletimize güveniyorum. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.