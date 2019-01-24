Diriliş 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sevenleri Diriliş'in ekranlara gelen 132. bölümünde ekranlara kilitlendi. Heyecan dolu sahnelerin eksik olmadığı Diriliş'in yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler internetten araştırmaya başladı. İşte, Dİriliş 133. yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ 132. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, İlbilge'yi istiyor. İlbilge de tüm aile üyelerinin yanında bu teklifi kabul ediyor. Emir Bahattin, ‘bu ne demek oluyor' diye çıkışıyor. Ertuğrul sözü Beybolat'a veriyor. Emir Bahattin, altınların çalındığını öğreniyor. Beybolat teklife yanıt vermeden kadınları dışarı çıkarıyor. Emir Bahattin'in Kervansaray'a gidip araştırma yapmak istiyor. Ertuğrul savunmasını hazırlayıp hazırlamadığını soruyor.