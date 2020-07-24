Diş eti kanaması neden olur? Nedenleri nelerdir? hbrt

Diş eti kanaması; diş etinin belli bir sorunu olduğunun belirtisidir. Pek önemsenmeyen ancak tedavi edilmediğinde diş kaybına neden olan bir durumdur. Ağız temizliğinin sağlanmaması, sigara tüketimi ve vitamin eksikliği gibi durumlar diş eti kanamasına neden olmaktadır.

Diş eti iltihaplanması (gingivitis): diş eti hastalığının başlangıcıdır. Diş etlerinde kızarma, şişme ve kanama görülür. Yetersiz ağız temizliğinden kaynaklanır. Artıkların neden olduğu bakteriler etki eder. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ayrıca nedenleri; genetik etkenler, ergenlik, sigara içmek, diyabet, yaşlılık, stres, sistemik hastalıklar, hormonal dalgalanmalar, kötü beslenme, hamilelik, madde kullanımı, HIV virüsü ve kullanılan ilaçlardır.

Periodontitis: Diş eti iltihabının tedavi edilmemesi ile diş etinden kemiğe doğru ilerlemesi ile oluşur. Diş plağı diş etinin büyümesine neden olur ve diş plağının ürettiği bakteriler dokuları ve diş etlerini tahriş eder. Bu durum Periodontitisdir. Dişlerin sallanarak bir süre sonra dökülmesine neden olur.

Diş eti hastalıklarının nedenleri nelerdir?

Vitamin eksikliği: C, B12, K, folik asit ve niyasin eksikliği diş eti kanamaları yapabilmektedir.

Yaş Durumu: Yaşın ilerlemesi ile diş eti hastalığı oluşmakta ve diş eti kanamasına yol açmaktadır. Tükürüğün azalması ile ağızda bakterilerin artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca ilaç kullanımı ve yeterli beslenmeme de etkilidir.

Sigara İçmek: Sigara diş taşı ve ağızda bakteri üretimini çoğaltır. Ayrıca sigarada bulunan zararlı maddeler de buna etkili olmaktadır.

Stres: Enfeksiyona karşı savaşmayı azaltan stres diş etlerinde ve ağızda oluşan enfeksiyonlarda etki sağlayamaz ve hastalıklara neden olur.

Genetik Etkenler: Genetik etkenler diş eti hastalıklarında etken olmaktadır.

Diş Gıcırdatma: Dişleri sıkarak gıcırdatmak dişlere ve diş etlerine zarar verir ve dokuları etkileyerek diş eti hastalığı oluşturur.

İlaçlar: Doğum kontrol ilaçları ve depresyon ilaçları diş etlerinde sorun oluşturabilmektedir.

Hamilelik: Diş eti şişmesi ve kanaması hamilelikte daha yaygın görülür. Bu da hormonların değişiminden kaynaklanmaktadır. Kolay enfeksiyon kapmak kolaylaşır ve bakterilere karşı savaşmak bu dönemde güçleşir.

Lösemi, diyabet, kalp damar hastalıkları ve romatizmal artrit diş eti hastalığına etken olan hastalıklardır.

Sert diş fırçalama ve kan inceltici ilaçlarda diş eti kanamasına neden olabilmektedir.