Dışarıdan almaya gerek yok! Hem pratik hem faydalı: İşte evde badem sütü yapımı!
Badem sütü, son yıllarda giderek daha popüler hale gelen, lezzetli ve sağlıklı bir içecektir. Bademlerin su ile karıştırılmasıyla elde edilen badem sütünün birçok faydası da bulunur. İşte ev yapımı badem sütü tarifi...
Son zamanlarda oldukça popüler olan ve birçok faydası bulunan fakat marketlerde fiyatı normal süte göre pahalı olan badem sütünü evde yapmak çok kolay. Sizler için badem sütünün kolay yapımını ve faydalarını derledik.
BADEM SÜTÜ MALZEMELERİ
Badem sütü için gereken malzemeler şu şekildedir;
1 su bardağı çiğ badem
3 su bardağı su
1 -2 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)
BADEM SÜTÜ NASIL YAPILIR?
Yapılışı:
BADEM SÜTÜ FAYDALARI NEDİR?
Badem sütünün faydaları şu şekildedir;
Besin değeri açısından zengindir,
Kas gelişimini destekler,
Kalorisi azdır,
Göz sağlığına katkıda bulunur,
Bağışıklığı güçlendirir,
Cilde parlaklık verir,
Hazmı kolaydır,
Mineral ve vitamin açısından zengindir,
Kalp dostudur,
Kolestrol içermez.
Ev yapımı badem sütünün faydaları şunlardır:
Veganlar ve vejetaryenler için önemli bir protein ve kalsiyum kaynağıdır.
Antioksidan ve lif içeriği yüksektir.
Şeker içermez.