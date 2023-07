“Discord, TikTok ve Roblox gibi uygulamalar çocuk istismarının başını çekiyorlar” Titanic filmindeki oyunculuğuyla kalpleri fetheden ünlü aktris Kate Winslet'in tüm dünyada ses getiren "çocuklarımızı geri istiyoruz" feryadının ardından, Türkiye'de de sosyal medya bağımlılığı ve bağımlı çocukların her an karşı karşıya kaldıkları istismar tehlikesi tartışılıyor. Suistimalin sebepleri ve yöntemleri üzerine tartışmalar şu an "tüm çocukları koruyacak bir kalkan geliştirmek mümkün mü?" sorusuna kilitlenmiş durumda. Didem Arvas'ın haberi…

Didem Arvas

