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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki seyahatlerin artık sadece kimlik kartıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı!
Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı!
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ile seyahatlerin kimlik kartıyla artık mümkün olduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan´la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

YENİ TİP KİMLİK KARTLARI YETERLİ OLACAK

İki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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