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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin F-16 kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin F-16 şartını kaldırması olumlu bir gelişme, bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Biden ile Bali'deki görüşmesinde F-16 konusunda olumlu adımlar olduğunu söylemişti. Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına" dedi.