Ankara'da yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi! - En son haberler

Ankara'da yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi! - En son haberler

Başkentte kahreden ölüm! Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi Ankara'da bir binanın bodrum katında çıkan yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyecilerden biri tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:30 facebook

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