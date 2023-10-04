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        YSK Başkanı Yener Habertürk'e konuştu: Yerel seçim mesaimiz başladı

        YSK Başkanı Ahmet Yener, Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konuştu. Yerel seçim için yapılan hazırlıkları aktaran Yener, "Yerel seçim mesaimiz başladı" dedi. Yener, "İlk genelgemiz istifa etmesi gerekenlere ilişkin olacak" diye konuştu

        Fevzi Çakır
        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 04.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:08
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        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
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        Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Habertürk'e konuştu.

        YSK'nın bu hafta itibarıyla genelge çalışmalarına başlayacağını ifade eden Yener, "İlk çıkaracağımız genelge adaylık için görevden çekilmesi gerekenlere ilişkin olacak" dedi.

        Son milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kurullarından değerlendirme raporu aldıklarını dile getiren Yener, "Bu raporlar genelge çalışmalarımız esnasında dikkate alınacak. Seçim kurullarının bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, oy verme kabini ve sandık gibi eksiklikleri bu ay sonuna kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

        Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın yerel seçim hazırlıkları sürecine dair sorularını yanıtladı.

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        Seçmen listesinin 1 Ekim'de Mernis'ten alındığını ve bu liste üzerinden ne şekilde güncelleme yapılacağının ilke ve usullerinin 1 Ekim'de Resmi Gazete'de ilan edildiğini belirten Yener, bu tarihten sonra seçim takviminde belirlenecek olan askı süresine kadar adres değişikliğinde bulunacakların, adres değişikliğine ilişkin işlemlerin yapılmasına ilişkin temel ilkelerin; 1 Ekim tarihli Resmi Gazete’de ilan edildiğini ve askı süresine kadar adres değişikliğinde bulunacak seçmenlere ilişkin yöntemlerin ilan edildiğini, güncelleme işlemlerinin 1 Ekim tarihinden sonra Mernis’ten veri alarak değil belirlenen usul ve sürelerde seçim takvimi içinde ilan edilecek askı süresi içinde Seçim Kurulları’nca yapılacağını belirterek, ayrıca temel ilkelerin dışında deprem bölgesinde bulunan seçmenler, üniversite öğrencileri ve atamaya tabi personeller ile ilgili ilkelerin de Resmi Gazete’de ilan edilen karar ile belirlendiğini ifade etti.

        "GENELGE ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI"

        Yüksek Seçim Kurulu'nun bu hafta itibarıyla yerel seçim mesaisine resmen başladığını vurgulayan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi ve genelgelere dair teknik çalışmaların başladığını söyledi.

        Yener, öncelikle aday olmaları halinde istifa etmesi gerekenlere yönelik tarihleri içeren genelgenin çıkarılacağını açıkladı. Yener, yine bir sandıkta kaç seçmenin oy kullanacağının da tespiti çalışmalarının öncelikli olarak sonuçlandırılacağını kaydetti.

        "AY SONUNA KADAR TÜM EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK"

        YSK'nın 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında tüm seçim kurullarından değerlendirme raporu aldığını aktaran Yener, şunları kaydetti:

        "Raporlar sayesinde seçimlerde yaşanan bazı ufak sorun ve eksiklikleri görme imkanı bulduk. Söz konusu raporlar yeni genelge çalışmalarımızda dikkate alınacak. Yine tüm seçim kurullarının donanımsal eksikliklerini olup olmadığını da sorduk. Bu konuda özel bir çalışma yaptık. Bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, oy verme kabini, sandık gibi seçim kurullarında tespit edilen eksikliklerin hızla giderilmesine dönük çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekim ayı itibarıyla tüm bu donanımsal eksiklikleri gidermiş olacağız. Yine seçim süreci içerisinde deprem bölgesine yönelik olarak kurulumuzca yerinde inceleme yapılacaktır.”

        "1 OCAK'TA HAZIR OLACAĞIZ"

        Seçimin başlangıç tarihi olacak 1 Ocak öncesinde tüm personellerin eğitimlerini tamamlamış olacaklarını bildiren Yener, "1 Ocak'ta tüm teşkilatlarımızla yerel seçime hazır olacağız. Seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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