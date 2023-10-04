Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı! Bursa'da, arkadaşları ile kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 57 yaşındaki Ümit Er'in, evinden çıkmasını istediği kiracısı 30 yaşındaki Metin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da olay, dün Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile bir kahvehanede oturan Ümit Er'e (57), kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti.

SALDIRGAN KAÇTI Öldürülen Ümit Er. DHA'da yer alan habere göre göğsünden vurulan Er, kanlar içinde kalırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ KİRACISI ÇIKTI Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelinin Er'in kiracısı Metin A. olduğunu belirledi.

KİRACISI YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün akşam Millet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

EVİ TAHLİYE ETMESİNİ İSTEMİŞ Ev sahibi Ümit Er ile kiracısı Metin A. arasında, evin tahliyesi nedeniyle husumet olduğu, Er'in kiracısını evden çıkartmak istediği, işsiz olduğu öğrenilen Metin A.´nın da evi boşaltmadığı belirtildi.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Metin A.'nın kahvehanede otururken gördüğü ev sahibine tel örgülerin arkasında ateş ederek, kaçtığı öğrenildi. Metin A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edildi.