Köksal Engür ile Yılmaz Gruda son filmlerini izleyemedi

Yapımını Aytaç Medya, yapımcılığını Anıl Oğuz’un üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı ‘Güven Bana’, gösterime 13 Ekim'de girecek. 'Güven Bana'da başrolleri Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Yılmaz Gruda, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt paylaştı.

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Köksal Engür ile Yılmaz Gruda, rol aldıkları son yapım olma özelliğine sahip 'Güven Bana'yı izleyemedi. Nedeni ise 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler... Deprem öncesinde gösterim tarihi 8 Şubat olarak belirlenen filmin yeni vizyon tarihi ekime çekilmişti.

Bu süre zarfı içinde Engür; 26 Mart, Gruda ise 25 Haziran'da hayatını kaybettikleri için 'Güven Bana'yı izleme şansına sahip olamadı.