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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi. Ankara'daki görüşmede Türkiye-Avrupa Konseyi arasındaki işbirliği konularını ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:48
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        Bakan Fidan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile Ankara'da bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Berset, Ankara'daki görüşmesinde Türkiye-Avrupa Konseyi arasındaki işbirliği konularını ele aldı.

        Fidan, görüşmede, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere önem verdiğini vurgulayarak Berset'nin kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarının ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlerin desteklendiğini kaydetti.

        Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi'nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

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