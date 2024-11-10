Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e silah ambargosu uygulanması için baskıda bulunma çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e silah ve mühimmat transferinin durdurulması için aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldıklarını belirterek, "Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır." dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Filistin meselesine ilişkin hitapta bulundu.

Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için de birlik içinde hareket edilmesi ve çağrılara kulak veren ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu aktaran Fidan, aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade ettiğini aktardı.

Fidan, bu durumun sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesi olduğuna dikkati çekerek, bu konularda tek bir sesle konuşulması ama bunun sadece sözde değil, eylemde de olması gerektiğini bildirdi.