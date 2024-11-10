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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu

        İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi cadde üzerinde hayali çatışmaya girdi. Park halindeki bir aracın arkasına saklanarak çatışmaya devam eden kişi, vurularak yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:47
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        İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu
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        İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saatlerine ilginç bir olay yaşandı.

        İlçenin Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, sokak ortasında hayali çatışmaya girdi.

        Elinde silah varmış gibi davranışlarda bulunan kişi caddede park halindeki otomobilin arkasına saklanarak uzun süre hayali çatışma yaşadı.

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        Bir süre sonra vurulan kişi yaralandığını zannederek kendini yere attı.

        Hayalinde omzundan vurulan ve otomobilin arkasında saklanmaya devam eden kişi bir süre yerde bekledi.

        Hayali çatışma anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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