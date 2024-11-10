İstanbul'da ilginç olay: Kendisiyle girdiği çatışmada vuruldu İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi cadde üzerinde hayali çatışmaya girdi. Park halindeki bir aracın arkasına saklanarak çatışmaya devam eden kişi, vurularak yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:47 facebook

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