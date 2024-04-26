Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "Ziyarette hem tehditler hem de fırsatlar görüşüldü. İkili ilişkiler ileriye taşınacak. Irak ziyaretinde toplam 26 anlaşma imzalandı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Kalıcı bir çözüm getirmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Filistin'in tanınması için adımlar atacağız" açıklamasında bulundu.