Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin'in tanınması için adımlar atacağız

        Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin'in tanınması için adımlar atacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Ziyarette hem tehditler hem de fırsatlar görüşüldü" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ayrıca "Filistin'in tanınması için adımlar atacağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Filistin'in tanınması için adımlar atacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, "Ziyarette hem tehditler hem de fırsatlar görüşüldü. İkili ilişkiler ileriye taşınacak. Irak ziyaretinde toplam 26 anlaşma imzalandı." dedi.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Kalıcı bir çözüm getirmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Filistin'in tanınması için adımlar atacağız" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!
        2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"