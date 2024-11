Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız" | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız" Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız" dedi. Bakan Fidan, "Gazze'de soykırım var. Her türlü yöntemle buna devam eden Netanyahu'nun niyeti iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 03.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:13

