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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a gidiyor

        Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ı ziyaret ederek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:29
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        Bakan Fidan yarın Katar'a gidiyor
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        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, yarın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile bir araya gelecek.

        Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.

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