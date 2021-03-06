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Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 20'den fazla kişinin ölümüne neden olan bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı
HABERTURK.COM / DHA

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde bugün TSİ akşam sularında patlama yaşanmıştı.

Edinilen bilgilere göre, kentin Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu Limanı yakınlarında bir restoranda bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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