Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları hakkında açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin açıklama

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin, "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınırötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin açıklama
Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları hakkında açıklama
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıkları görülmektedir.

Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınırötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir.

Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

İSRAİL UYARIDA BULUNMUŞTU

Mayıs ayının sonunda İsrail, İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayid Khodaei'nin evinin önünde suikasta uğraması sonrasında Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türkiye'de, İranlı bir grubun İsrailli hedeflere yönelik saldırı planlarının İsrailli ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından önlendiği öne sürülmüştü.

Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmaları gerektiğini söylemişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi
DÜNYA Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi
ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit gibi uyarı
DÜNYA ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit gibi uyarı
California'da orman yangını: Binlerce ev tahliye edildi
DÜNYA California'da orman yangını: Binlerce ev tahliye ...
Son dakika: Kremlin'den Ukrayna açıklaması
DÜNYA Kremlin'den Ukrayna açıklaması
Stoltenberg ve Andersson’ın kayık gezisi gündem oldu
DÜNYA Stoltenberg ve Andersson’ın kayık gezisi gündem oldu
Avustralya tarihinin ilk Aborjin Yüksek Mahkeme Yargıcı göreve başladı
DÜNYA Avustralya'da ilk: Aborjin yargıç göreve başladı
ABD'de sıcak hava dalgası: 100 milyon kişi etkilenecek
DÜNYA ABD'de sıcak hava dalgası: 100 milyon kişi ...
Son dakika: Son kare! İtalya'daki helikopter kazasından önceki son fotoğraf ortaya çıktı
DÜNYA İtalya'daki helikopter kazasından önceki son ...
Son dakika: "2022'de binlerce milyonerin Rusya'yı terk etmesi bekleniyor"
DÜNYA "2022'de binlerce milyonerin Rusya'yı terk etmesi ...
Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız
DÜNYA Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.