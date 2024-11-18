Dışişleri kaynakları, Ukrayna'ya ilişkin haberdeki Türkiye'ye yönelik iddiaları reddetti
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik girişimleri desteklediğini ancak bugün kamuoyuna yansıyan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konu alan haberin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.
Kaynaklar, öte yandan, "Bugün medyada yer alan haberin Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.
Söz konusu haberde Türkiye'nin savaşın durdurulması yönünde bir teklif hazırladığı, bu teklif kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya bazı tavizler vermesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.