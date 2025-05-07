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        Dışişleri'nden Avrupa Parlementosunun Türkiye Raporu'na tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Partlementosu Genel Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye Raporu'nun gerçek dışı ve çarpıtılmış iddialar içerdiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:03
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        Dışişleri'nden Avrupa Parlementosuna tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiğini vurgulayarak, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP Genel Kurulunun kabul ettiği 2023-2024 Türkiye Raporu'na tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

        "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz."

        Açıklamada, gelecek dönemde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci dahil olmak üzere AB ile ilişkilerinin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapmasının beklendiği aktarıldı.

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