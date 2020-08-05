Dışişleri'nden Lübnan'a yardım açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası yapılan yardımlarla ilgili soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonucunda Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak için gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Sözcü Aksoy, "Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir." ifadesini kullandı.

Bu zor günlerin dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisinde bulunan Aksoy, "Dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.