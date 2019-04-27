Türkiye, Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamayı reddetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

"HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

AA'da yer alan habere göre açıklamada, Portekiz Parlamentosu'ndan, iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesi beklentisi dile getirildi.