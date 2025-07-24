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        Dışişleri'nden Rusya'ya taziye

        Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:32
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        Dışişleri'nden Rusya'ya taziye
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        Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Amur bölgesinde uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

        Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Amur bölgesinde meydana gelen uçak kazasından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi.

        Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşılmıştı.

        Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtilmişti.

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