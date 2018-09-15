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Disney karakterlerini yeniden canlandırdı

23.06.2018 - 10:31 | Güncelleme:

Finlandiyalı ressam Jirka Vinse Jonatan Vaateinen Disney’in ünlü karakterlerini yeniden tasarladı. Sanatçı, yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda en çok sevilen animasyon karakterlerini bilgisayar yardımıyla 3 boyutlu olarak yeniden yarattı

  • 1 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    1 | 46

    Finlandiyalı ressam Jirka Vinse Jonatan Vaateinen (28), “Acaba gerçekten insan olsalar neye benzerlerdi?” diyerek Disney’in ünlü karakterlerini yeniden tasarladı. Sanatçı, yaklaşık 3 yıl çaba sarf ederek en çok sevilen animasyon karakterlerini bilgisayar yardımıyla gerçek insan boyutlarında üç boyutlu olarak yeniden yarattı. Vaateinen, yeniden yarattığı karakterlerden özellikle Maona, Güzel ve Çirkin’in güzeli Belle ve sevimli peri Tinker Bell karakterleri ile şaşırtıyor.

    Moana

     

  • 2 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
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    Belle - Güzel ve Çirkin

     

  • 3 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
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    Kaptan Li Shang - Mulan

     

  • 4 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
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    Prens Eric - Küçük Deniz Kızı 

     

  • 5 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    5 | 46

    Prenses Anna - Karlar Ülkesi 

     

  • 6 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
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    Nakoma - Pocahontas

     

  • 7 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    7 | 46

    Prenses Jamine - Alaaddin

     

     

  • 8 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    8 | 46

    Eugene Fitzherbert - Tangled

     

  • 9 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    9 | 46

    Cruella De Vil - 101 Dalmaçyalı

     

  • 10 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    10 | 46

    Kocoum - Pocahontas

     

  • 11 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    11 | 46

    Jane - Tarzan

     

  • 12 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    12 | 46

    Esmeralda - Notre Dame'ın Kamburu

     

     

  • 13 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    13 | 46

    Thomas - Pocahontas

     

  • 14 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    14 | 46

    Vanessa -  Küçük Deniz Kızı 

     

  • 15 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    15 | 46

    Kraliçe Elsa - Karlar Ülkesi 

     

  • 16 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    16 | 46

    Hades - Herkül

     

  • 17 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    17 | 46

    Tiana - Prenses ve Kurbağa

     

     

  • 18 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    18 | 46

    Tinkerbell - Peter Pan

  • 19 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    19 | 46

    Prince Phillip - Uyuyan Güzel 

     

  • 20 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    20 | 46

    Kristoff - Karlar Kraliçesi 

     

  • 21 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    21 | 46

    John Smith - Pocahontas

     

  • 22 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    22 | 46

    Pocahontas

     

  • 23 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    23 | 46

    Prince Naveen - Prenses ve Kurbağa

     

  • 24 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    24 | 46

    Ursula - Küçük Deniz Kızı 

     

  • 25 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    25 | 46

    Pamuk Prenses 

     

  • 26 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    26 | 46

    Anne Gothel - Tangled

     

  • 27 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    27 | 46

    Mulan 

     

  • 28 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    28 | 46

    Prenses Jasmine - Aladdin

     

  • 29 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    29 | 46

    Prens Adam - Güzel ve Çirkin

     

  • 30 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    30 | 46

    Leydi Tremaine - Sindrella 

     

  • 31 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    31 | 46

    Tarzan 

     

  • 32 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    32 | 46

    Yakışıklı Prens - Sindrella 

     

  • 33 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    33 | 46

    Alice - Alice Harikalar Diyarında 

     

  • 34 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    34 | 46

    Herkül

     

  • 35 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    35 | 46

    Rapunzel - Tangled

     

  • 36 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    36 | 46

    Aladdin

     

  • 37 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    37 | 46

    Merida - Cesur 

     

  • 38 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    38 | 46

    Kaptan Hook -  Peter Pan

     

  • 39 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    39 | 46

    Sindirella 

     

  • 40 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    40 | 46

    Jafar - Aladdin

     

  • 41 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    41 | 46

    Megara - Herkül

     

  • 42 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    42 | 46

    Kaptan Phoebus Notre Dame'ın Kamburu

     

  • 43 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    43 | 46

    Prens Hans - Frozen

     

  • 44 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    44 | 46

    Prenses Aurora - Uyuyan Güzel 

     

  • 45 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    45 | 46

    Peter Pan

     

  • 46 Disney karakterlerini yeniden canlandırdı
    46 | 46

    Wendy - Peter Pan

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YORUMLAR 3
  • Misafir 23 Haziran 2018 Cumartesi 21:35
    Harikulade... çok güzel tasvir etmiş işte sanat bu!
  • Misafir 23 Haziran 2018 Cumartesi 13:47
    Muhteşem.
  • Misafir 23 Haziran 2018 Cumartesi 13:13
    SÜPERRRRRRRR :innocent:
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