1 | 46

Finlandiyalı ressam Jirka Vinse Jonatan Vaateinen (28), “Acaba gerçekten insan olsalar neye benzerlerdi?” diyerek Disney’in ünlü karakterlerini yeniden tasarladı. Sanatçı, yaklaşık 3 yıl çaba sarf ederek en çok sevilen animasyon karakterlerini bilgisayar yardımıyla gerçek insan boyutlarında üç boyutlu olarak yeniden yarattı. Vaateinen, yeniden yarattığı karakterlerden özellikle Maona, Güzel ve Çirkin’in güzeli Belle ve sevimli peri Tinker Bell karakterleri ile şaşırtıyor.

Moana