AA

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da bir otelle yapılan sözleşmenin bağlamından koparılarak, bazı medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili olumsuz algı oluşturacak şekilde haberleştirildiği belirtildi.

Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organlarının, "personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanlarıyla karşılayacağı masrafların", Diyanetin bütçesinden karşılanacağına yönelik yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır."