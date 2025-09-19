Diyanet'te devir teslim

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev süresi dolan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş atandı.

DHA'nın haberine göre Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen törenle görevi Erbaş'tan devraldı. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a cübbe ve sarık giydirdi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstlendiği vazifenin, yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kuran-ı Kerim'in aydınlığı, sevgili peygamberimizin sünneti ve rehberliğinde milletimizin dini hayatına rehberlik eden bu kurum, tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur. Bilgi ve teknoloji çağında yaşamaktayız. Ancak insanlık çoğu zaman bilgi ve teknolojiyi yeryüzünde iyiliğin hakim olması için kullanmamış, istismar etmiş, bilgi ahlakından uzak adımlar atmıştır. Bilgi, ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç dimağ; bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk öncelikle doğru bilgi ve sağlam kaynağın peşine düşmektir. İlmi ehil ellerden almak ve sonradan öğrendiğimizle amel etmektir. 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Terörsüz Türkiye' ideali; sloganı, 'Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar' olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş ayrıca, görevi kendisine tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. "ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" Ali Erbaş da Diyanet İşleri Başkanlığı'na 25 yıl boyunca hizmet ettiği için mutluluk yaşadığını belirterek, "Bu süre zarfında din-i mübin-i İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerini, insanımızla ve tüm insanlıkla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. İlk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli olan ve hepsini kardeşim olarak bağrıma bastığım hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında; eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik. Emanetini yüklendiğim bu onurlu vazifenin ağır sorumluluğunu birlikte taşıdığımız bütün meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, Diyanet İşleri Başkanlığımızın her kademesindeki görev arkadaşlarıma ve Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar yöneticilerine, çalışanlarına ve mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Onlara hayır dualar ediyor, her birini muhabbetle selamlıyor, onlardan da hayır dualarını bekliyorum. Bu kutlu vazifeyi 2 dönem boyunca şahsıma tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.