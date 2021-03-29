AA

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda hac hizmetlerinin değerlendirilmesi, güncel şartlar çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Yurt içi ve dışından katılımcıların yer alacağı, 20 oturum halinde 3 gün sürecek sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler de sunulacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Cami Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumlar, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak "hac.gov.tr/hacsempozyumu" adresinden çevrim içi takip edilebilecek.