Diyarbakır'da arazide cansız beden bulundu

"Size burada bir kurban olarak hitap ediyorum"

Eğil ilçesine bağlı Kaya köyünde, Dicle Nehri yakınlarındaki bir arazide buğday hasadı yapan çiftçiler, yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi gördü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenin kime ait olduğu, otopsinin ardından belirlenecek. Jandarmaya ifade veren bölgedekiler, cesedi bulunan kişiyi tanımadıklarını belirtti.