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        Haberler Gündem Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü - Güncel haberler

        Asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

        Diyarbakır'da bir apartmanda görevli Abdurrezzak Memiş, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 00:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:04
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        Asansör boşluğuna düşen kişi öldü
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        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanda meydana geldi.

        İddiaya göre, apartman görevlisi Abdurrezzak Memiş, asansörü kontrol ederken dengesini kaybederek boşluğa düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Memiş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Memiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Eğil ilçesi kırsal Bahşiler Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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