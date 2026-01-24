Habertürk
        Haberler Gündem Diyarbakır'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

        Diyarbakır'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, müşterilerin hızla tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:51
        Diyarbakır'daki yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Müşteriler, kısa sürede tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Kafe kullanılamaz hale geldi.

        #Diyarbakır
        #Diyarbakır kafe yangın
        #haberler
