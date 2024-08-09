Diyarbakır'da çocuklara 8 dalda spor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların yaz aylarında vakitlerini verimli değerlendirmeleri amacı ile planladığı Yaz Spor Okulları, 8 ayrı dalda 7-14 yaş aralığındaki 2 bin 750 çocuğun katıldığı kurslarla sürüyor.

13 Eylül'e kadar devam edecek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kursları, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda yapılıyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapma ve eğlenme imkanı bulan çocuklar, hem vakit geçiriyor hem de bedensel ve zihinsel açıdan daha sağlıklı bireyler olarak yetişiyor.