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Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da feci kaza!
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Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Diyarbakır’da tekstil fabrikasında çalışan bir genç kız, servisten inip karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'da feci kaza!
Diyarbakır'da feci kaza!
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İHA

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Gülsüm Gök (20), akşam saatlerinde mesaisi bittikten sonra servise binip eve geldi.

Evinin olduğu sokağın karşısında inen Gök, yaya için yeşil, araçlar için kırmızı yandığı sırada yolun karşısına geçmek için hareket etti. 34 SF 4247 plakalı Audi marka otomobil, Gök’e çaptı ve genç kız metrelerce ileriye fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerle Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gök’ün cansız bedeni jandarma ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen kazalar sonucu 8. ölümün olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, bölgeden araçların hızlı bir şekilde kural ihlali yaparak geçtiğini iddia ederek, acilen önlem alınması ve üst geçit yapılmasını istedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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