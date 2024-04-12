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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

        Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

        Diyarbakır'da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 01:11 Güncelleme: 12.04.2024 - 01:17
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        Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada
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        Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

        DHA'nın haberine göre; ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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