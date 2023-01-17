Diyarbakır'da sahipsiz hayvanlara yuva yapıldı

AA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sahipsiz hayvanlar için kedi ve köpek evleri yapılırken, beslenme noktalarına da mama bırakıldı.

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpekler için temin edilen barınakları, ilçedeki site, iş yeri ve kamu kurumlarının bahçelerine yerleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürü Özgür Polat, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla farkındalık projesi yürütüldüğünü belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme noktalarına mama kapları da bırakıldığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Belediye bünyesinde ahşap atölyesi kurulacak. Bu atölyelerde hem kedi ve köpek evleri üretilecek hem de parklara bank ve kamelya yerleştirilecek, yas evlerine ise sedir yapılacak."