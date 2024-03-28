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        Haberler Yaşam Diyarbakır'da 'sıfır atık' temalı defile

        Diyarbakır'da 'sıfır atık' temalı defile

        Diyarbakır'da geri dönüşüm tesisinde sıfır atık temasıyla düzenlenen defilede mankenler plastik poşet, sıva filesi, ip, kağıt ve takvim yaprakları gibi atık ürünlerle hazırlanan gelinlik ve kıyafetleri tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:06
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

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        Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan firma, "Sıfır atıkta biz de varız" sloganıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında plastik poşet, sıva filesi, ip, kağıt ve takvim yaprakları gibi atık malzemelerden hazırladığı 6 parça gelinlik ve kıyafetle defile düzenledi.

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        Kentteki bir geri dönüşüm tesisinde, depolanan atıklar arasında düzenlenen defilede mankenler, atık ürünlerle hazırlanan gelinlik ve rengarenk kıyafetleri giydi.

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        "POŞETTEN GELİNLİKLE PODYUMDAYIM"

        Atık malzemelerden yapılan kıyafetleri giyen mankenlerden Sena Selen Bener, 6 yıldır Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde podyuma çıkarak, kıyafet tanıtımı yaptığını söyledi.

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        Normalde defilelerde podyuma şık ve parıltılı kıyafetlerle çıktığını ifade eden Bener, "İlk defa bir geri dönüşüm tesisinde poşetten yapılmış bir gelinlikle çıktım. Poşetten gelinlikle podyumdayım.

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        Bunun anlamı aslında çok büyük. İnsanlarımıza güzel bir mesaj vermek adına çok gururlu ve mutluyum. Çok farklı bir duygu. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım" dedi.

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        "DOĞAMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

        Firmanın sahibi Mehmet Kaymak da dünyayı ve çevreyi tehdit eden atıklara karşı yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne, katkı sunmak istediklerini belirtti.

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        Poşetten, kartondan, kağıttan tasarımlar yaptıklarını ifade eden Kaymak, "Bu projeye insanların dikkatini çekebilmek için böyle bir girişimde bulunduk. Normalde podyumda, ışıkların altında defileler yapıyoruz.

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        Geri dönüşüm tesisini seçerek bir mesaj vermek istedik. Geri dönüşümü destekleyelim, Sıfır Atık Projesi'ne destek olalım. Bu doğamız için çok önemli bir proje.

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        Biz de bunu destekliyoruz. Başka yerlerde de defilemizi yapabiliriz. Amacımız projeye dikkat çekmek. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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        "GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASI OLARAK KAPILARMIZI AÇTIK"

        Sıfır atık temalı defilenin gerçekleştirildiği geri dönüşüm tesisinin sorumlusu Zülfiye Algur ise sahadan toplanan tonlarca atık malzemeyi tesiste ayrıştırıp geri dönüşüm bantlarında tekrar mamule dönüştürerek, ekonomiye kazandırdıklarını belirtti.

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        Defilelerin normalde şık salonlarda, stüdyolarda yapıldığını dile getiren Algur, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında defilenin geri dönüşüm sahasında yapılmasının güzel ve anlamlı olduğunu aktardı.

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        Algur, "Bu defileye geri dönüşüm firması olarak kapılarımızı açtık" dedi.

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        #sıfır atık temalı defile
        #Diyarbakır
        #haberler
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