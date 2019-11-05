Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Di̇yarbakır İ̇l Jandarma Komutanlığı eki̇pleri̇nce terör örgütü mensuplarına yöneli̇k cumartesi̇ günü başlatılan operasyon tamamlandı.
Li̇ce, Kulp ve Si̇lvan i̇lçeleri̇ arasında kalan dağlık ve kırsal alanda gerçekleşti̇ri̇len operasyonda teröri̇stleri̇n kullandığı 7 kış sığınağı ve 14 doğal mağara bulundu.
Sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale geti̇ri̇ldi̇. Sığınakta amonyum ni̇trat ve şeker karışımı i̇le hazırlanmış el yapımı patlayıcı, el bombası, bomba yapımında kullanılan 14 büyük, 5 küçük tüp i̇le basma düzenekleri̇ ele geçi̇ri̇ldi̇. El yapımı patlayıcı i̇le el bombası kontrollü şeki̇lde i̇mha edi̇ldi̇.
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