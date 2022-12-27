Terör soruşturmasında gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli, adliyede (2)

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DBP EŞ GENEL BAŞKANI BAYINDIR VE DİYARBAKIR İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı terör soruşturması kapsamından gözaltına alınan 15 kişiden DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hayrettin Altun, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-12-27 00:07:19



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