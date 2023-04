Dünyanın 'en parlak 100 öğrencisi' arasına girmişti... Harvard ve Stanford'dan kabul aldı

Diyarbakırlı Karen, dünyanın en prestijli 8 üniversitesinden kabul aldıDİYARBAKIR, (DHA) BAHÇEŞEHİR Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Gül Karen Aça (18), dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olarak gösterilen Karen, arkadaşlarıyla yaptığı online toplantıda Harvard Üniversitesi'nden kabul aldığını öğrenince sevinç çığlıkları atıp, büyük mutluluk yaşadı.Diyarbakır'da doğup, büyüyen ve lise eğitimine Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nde devam eden 12'nci sınıf öğrencisi Gül Karen Aça, iki sene önce Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi. Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı.AYNI ANDA SEKİZ ÜNİVERSİTEDEN KABUL

Annesi Müzik, babası Matematik öğretmeni olan Karen, her yıl yüz binlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.ONLİNE TOPLANTIDA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Diyarbakır'dan yeni bir başarı hikayesine imza atan Karen, Harvard Üniversitesi sonuçlarının açıklanmasını online toplantıda arkadaşlarıyla birlikte bekledi ve kabul aldığını öğrenince 'Harvard'a girdim' diye bağırarak sevinç çığlıkları attı, büyük mutluluk yaşadı.'ÇABA ÇOK ÖNEMLİ, TEST ÇÖZMÜYORDUM'

NASA tarafından desteklenen Conrad Challenge'da ilk 5 finalist olan bir proje hazırlayan, bu sene de The Earth Prize yarışmasında ilk 10 takım arasına girerek finalist olan Hemi Change takımında görev alan Karen, süregelen sorunların bilim ve iş birliğiyle çözülebileceğine inandığını belirtip, "Çok çalışıyordum, belki de başarının sırrı bu. Çaba da gerçekten çok önemli. Çalışırken ilgi alanlarımı keşfettim. Test çözmüyordum ancak sürekli projelerde ve yarışmalarda yer alıyordum. Herhangi bir fırsattan bir şey çıkabileceğime inandığımda peşinden gidiyorum. Farklı insanlarla çalışmak bana çok şey kattı. Benden sınıf olarak alt dönemdeki arkadaşlarımla da yakından çalıştım, onların da fikirleri çok önemliydi" dedi.'HARVARD, STANFORD REDDETMEK ÇOK ZOR'

Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden birisi olmasında empati, azim, dürüstlük, görev aşkı gibi birçok kriterin bulunduğunu söyleyen Karen, "Şu an çok mutluyum, 18 yıldır devam eden bir emek var ve bunların hepsinin böyle güzel bir yere bağlanması beni çok mutlu ediyor. Hangi üniversiteyi seçeceğime henüz karar vermedim, belli değil. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime, aileme uzun uzun danışıp karar vermek istiyorum. Harvard'ı reddetmek çok zor. Stanford'u reddetmek çok zor. Etraflıca düşünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.'ÖĞRENCİLERİMİZ, DÜNYANIN SAYILI ÜNİVERSİTELERİNDEN KABUL ALIYOR'

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kurucu Temsilcisi Zeki Esen ise geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de öğrencilerini dünyanın en prestijli üniversitelerine gönderdikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. Esen, "Geçen yıl da iki öğrencimizi Harvard'a göndermiştik. Öğrencilerimiz Harvard, Stanford, Brown, Upen, Dartmounth, Bocconi ve New Yok gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden kabuller alıyor. Karen'in yanı sıra yine bu yıl arkadaşı Avjin Aktop, New York Üniversitesi Abu Dhabi'ye tam burslu kabul aldı. Hepsi ayrı gurur kaynağı. Bu kabullerin ardında büyük bir çalışma var. Akademik olarak yeterliliğini sağladığımız öğrencilerimizin aynı zamanda ulusal ve uluslararası pek çok alanda yaptıkları çalışmalarla kabul süreçlerini destekliyor, geleceğin dünyasında ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerle ülkemiz ve dünyamız için çok değerli işler ortaya koyacaktır. Bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra yapacakları çalışmalarda onları desteklemeye devam edecek ve yanlarında olacağız. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve yollarının açık olmasını diliyorum" dedi.122 ÖĞRENCİ 362 KABUL

Öte yandan Türkiye'nin 65 ilinde 153 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji'nin farklı kampüslerinde lise eğitimi gören aralarında Gül Karen Aça'nın da bulunduğu 122 öğrencinin, bu yıl başta Amerika olmak üzere dünyanın önde gelen 362 üniversitesinden kabul aldığı belirtildi. Kabul alınan yerler arasında Harvard ve Stanford'ın dışında Oxford, Cornell, Chicago, Columbia gibi önde gelen üniversitelerinin de bulunduğu ifade edildi.

