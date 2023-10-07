Diyarbakır merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 46 tutuklama DİYARBAKIRmerkezli 3 ilde, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' sloganıyla, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 46´sı tutuklandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası, 8 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIRmerkezli 3 ilde, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' sloganıyla, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 46´sı tutuklandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası, 8 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim´de Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' diye tabir edilen 56 sokak satıcısına ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik, 7 ay süren çalışmaların ardından, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' sloganı ile operasyon düzenledi.Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da 84 adreste, 168 ekip, 15 özel harekat polisi, 6 çevik kuvvet timi, 2 dron, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeği ve 1225 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 9 sentetik hap, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan 59 şüpheliden 46´sı `Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan tutuklandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinde 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.