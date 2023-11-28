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        TBB Başkanı Sağkan, Diyarbakır'da "Cezasızlık ve İnsan Hakları" panelinde konuştu:

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Kötülükle mücadele tam olarak öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı ile başlıyor. İşte burada biz varız; avukatlar, barolar, sivil toplum ve Tahir Elçi var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:42
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        TBB Başkanı Sağkan, Diyarbakır'da "Cezasızlık ve İnsan Hakları" panelinde konuştu:
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        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Kötülükle mücadele tam olarak öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı ile başlıyor. İşte burada biz varız; avukatlar, barolar, sivil toplum ve Tahir Elçi var." dedi.

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, "Cezasızlık ve İnsan Hakları" paneli yapıldı.

        Bir otelde düzenlenen panelde konuşan Sağkan, Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili sorumluların bunup, bir an önce yargılanması gerektiğini söyledi.

        Bu sayede adaletin, Tahir Elçi'nin ailesinin, sevenlerinin ve meslektaşlarının kalplerinde senelerdir kanayan yaraya adeta pansuman yapması gerektiğini ifade eden Sağkan, verilecek cezanın bu suçları işlemek isteyenler için de caydırıcı nitelikte olması gerektiğini belirtti.

        Sağkan, şunları kaydetti:

        "Kötülükle mücadele tam olarak öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı ile başlıyor. İşte burada biz varız; avukatlar, barolar, sivil toplum ve Tahir Elçi var. Tahir Elçi'nin katilleri, cinayeti gözlerin ve kameraların önünde işleyecek kadar cüretkar ama bir o kadar da korkaklar. Onlar bir babayı yaşamdan koparacak karanlığı içlerinde yaşatmaya devam ederken, biz Elçi'nin insan hakları mücadelesini sürdürecek ve cezasızlık politikasının kitlesel bir öğrenilmiş çaresizliğe dönüşmemesi için mücadele edeceğiz."

        Panelde daha sonra, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Londra Middlesex Üniversitesi İnsan Hakları Profesörü Philip Leach birer konuşma yaptı.

        Panele, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar katıldı.

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