Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Nazım B. idaresindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Çermik ve Çüngüş Devlet hastanelerine kaldırıldı.
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