AFAD ekibi eğitim dalışı yaptığı Dicle Baraj Gölü'nde su altını görüntüledi

Ekiplerce eğitim dalışında ayrıca gölün dip bölgesinde çok sayıda balıkçı ağı ve atık malzeme de olduğu görüldü.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, rutin eğitimler kapsamında ilçedeki baraj gölüne dalış yaptı.

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