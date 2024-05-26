Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        AFAD ekibi eğitim dalışı yaptığı Dicle Baraj Gölü'nde su altını görüntüledi

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde eğitim dalışı yapan AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, su altını görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD ekibi eğitim dalışı yaptığı Dicle Baraj Gölü'nde su altını görüntüledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde eğitim dalışı yapan AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, su altını görüntüledi.

        Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, rutin eğitimler kapsamında ilçedeki baraj gölüne dalış yaptı.

        Ekiplerin su altında kamerayla kaydettiği görüntülere mezarlar, yapı kalıntıları ve biyolojik çeşitlilik yansıdı.

        Ekiplerce eğitim dalışında ayrıca gölün dip bölgesinde çok sayıda balıkçı ağı ve atık malzeme de olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçen İlayda'ya çarparak ağır yaralayan sürücü gözaltında
        Yolun karşısına geçen İlayda'ya çarparak ağır yaralayan sürücü gözaltında
        Diyarbakır'da çatısına yıldırım isabet eden depo, çıkan yangında hasar görd...
        Diyarbakır'da çatısına yıldırım isabet eden depo, çıkan yangında hasar görd...
        Baraj gölüne dalan AFAD ekibi, su altındaki tarihi yapıları görüntüledi
        Baraj gölüne dalan AFAD ekibi, su altındaki tarihi yapıları görüntüledi
        Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler içi...
        Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler içi...
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklan...
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklan...
        Diyarbakır'da yıldırım düşen depo yandı; 20 milyon TL'lik zarar oluştu
        Diyarbakır'da yıldırım düşen depo yandı; 20 milyon TL'lik zarar oluştu