AFAD ekibi eğitim dalışı yaptığı Dicle Baraj Gölü'nde su altını görüntüledi
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde eğitim dalışı yapan AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, su altını görüntüledi.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde eğitim dalışı yapan AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, su altını görüntüledi.
Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, rutin eğitimler kapsamında ilçedeki baraj gölüne dalış yaptı.
Ekiplerin su altında kamerayla kaydettiği görüntülere mezarlar, yapı kalıntıları ve biyolojik çeşitlilik yansıdı.
Ekiplerce eğitim dalışında ayrıca gölün dip bölgesinde çok sayıda balıkçı ağı ve atık malzeme de olduğu görüldü.
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