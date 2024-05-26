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        Ruken öğretmenin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

        DİYARBAKIR'da, iki gün önce peynir yüklü minibüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen Ruken Aslan (31) hayatını kaybetti, yanındaki 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:25
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        Ruken öğretmenin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da, iki gün önce peynir yüklü minibüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen Ruken Aslan (31) hayatını kaybetti, yanındaki 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.M. (24) tutuklandı.

        Kaza, 24 Mayıs’ta öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu Avcısuyu mevkinde meydana geldi. Elazığ yönünden gelen Y.M. yönetimindeki 23 HS 709 plakalı peynir yüklü minibüs, kavşaktan sol şeride dönen ve içerisinde öğretmenlerin olduğu R. B. idaresindeki 34 DDS 608 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs, durağa da çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki sürücü R.B., Ruken Aslan, M. B. ve M.Ş.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan Ruken Aslan doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özel eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Aslan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.M. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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