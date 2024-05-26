Diyarbakır'ın fethinin 1385. yılı dolayısıyla yürüyüş ve etkinlik

Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümü dolayısıyla HÜDA PAR Diyarbakır Gençlik Kolları Teşkilatınca yürüyüş ve etkinlik düzenlendi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin-i Eyyubi Camisi önünde toplanan partililer, Elazığ Caddesi’nden Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi’ne kadar yürüdü.

Cami yerleşkesinde düzenlenen programda Fetih Suresi, ilahi ve ezgiler okundu.

HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümünde o ruhu yaşatmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın fethinde İslam ordularının çok hassas davrandığını ve bölge halkının değerlerine önem verdiğini ifade eden Oğraş, "Biz de bugün fethin ruhuna istinaden o güne yeniden gitmek ve fethin anlayışını hatırlatmak adına böyle bir program gerçekleştirdik." dedi.