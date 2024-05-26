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        Diyarbakır'da AFAD'dan su üstü arama kurtarma eğitimi

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Çayı'nda AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:37
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        Diyarbakır'da AFAD'dan su üstü arama kurtarma eğitimi
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Çayı'nda AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        Batman Çayı'nda Malabadi Köprüsü mevkisinde, Diyarbakır'ın yanı sıra Kahramanmaraş ve Elazığ'dan AFAD ekiplerinin katılımıyla planlanan hizmet içi eğitim ve tatbikat programının ilk kademesi yapıldı.

        Üç ilden eğitime katılan 23 personele, su üstünde yaşanabilecek olaylarda bölgeye hızlı intikal, kazazedeye müdahale, ekipmanın doğru kullanımı ve teknik kabiliyet gibi konularda eğitim verildi.

        İlk kademesi 5 gün süren ve tamamlanan eğitim programının ikincisi, Diyarbakır, Sivas, Mardin ve Muş'tan 34 personelin katılımıyla Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde yapılacak.

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