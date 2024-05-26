Başından ve kolundan vurulmuş halde bulundu; sevgilisi 16 yaşındaki kız çocuğu gözaltında
DİYARBAKIR'da ağabeyinin başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde bulduğu Muhammed V.
DİYARBAKIR'da ağabeyinin başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde bulduğu Muhammed V. (22), hastaneye kaldırıldı. Muhammed V.'nin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli olarak sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A., gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Eve gelen R.V., kardeşi Muhammed V.’yi başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu. R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Muhammed V.’nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhammed V.’nin sevgili olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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