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        Odun toplarken dereye düşüp, öldü

        DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde odun toplarken dengesini kaybedip, dereye düşen Cemile Altınkılıç (57) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:20
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        Odun toplarken dereye düşüp, öldü
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        DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde odun toplarken dengesini kaybedip, dereye düşen Cemile Altınkılıç (57) hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Aşağı Şeyhler Mahallesi´nde meydana geldi. Odun toplayan Cemile Altınkılıç, dengesini kaydedip, Aşağı Şeyhler Deresi´ne düştü. Altınkılıç´ın suya düşüp, akıntıya kapıldığını görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Altınkılıç´ın cansız bedenine ulaştı. Altınkılıç´ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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