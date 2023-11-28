Odun toplarken dereye düşüp, öldü
DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde odun toplarken dengesini kaybedip, dereye düşen Cemile Altınkılıç (57) hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde odun toplarken dengesini kaybedip, dereye düşen Cemile Altınkılıç (57) hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Aşağı Şeyhler Mahallesi´nde meydana geldi. Odun toplayan Cemile Altınkılıç, dengesini kaydedip, Aşağı Şeyhler Deresi´ne düştü. Altınkılıç´ın suya düşüp, akıntıya kapıldığını görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Altınkılıç´ın cansız bedenine ulaştı. Altınkılıç´ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.