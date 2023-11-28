Odun toplarken dereye düşüp, öldü

DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde odun toplarken dengesini kaybedip, dereye düşen Cemile Altınkılıç (57) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Aşağı Şeyhler Mahallesi´nde meydana geldi. Odun toplayan Cemile Altınkılıç, dengesini kaydedip, Aşağı Şeyhler Deresi´ne düştü. Altınkılıç´ın suya düşüp, akıntıya kapıldığını görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Altınkılıç´ın cansız bedenine ulaştı. Altınkılıç´ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.